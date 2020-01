Campaign 4: Serviceplan startet mit neuer Agentureinheit in Nürnberg

Die Serviceplan Gruppe ist nun mit einer neuen Agentureinheit in Nürnberg vertreten. Diese firmiert unter dem Namen Serviceplan Campaign 4 und umfasst aktuell ein Team von 15 Kolleginnen und Kollegen. Einen ersten Kunden gibt es auch.

Startkunde ist der IT-Dienstleister DATEV, der bisher vom inzwischen geschlossenen Erlanger Standort der Agentur Publicis Pixelpark betreut wurde. Auch einige ehemalige Mitarbeiter, mit entsprechender DATEV-Expertise, sind zu Serviceplan gewechselt.

Vincent Schmidlin, Sprecher und Geschäftsführer der Serviceplan Agenturen Holding: “Ich freue mich, dass wir mit Joachim Wörner einen exzellenten Managing Partner gefunden haben, der sowohl die umfangreiche und spezifische Erfahrung, als auch das Know-how um Standort und Kunden mitbringt. Gemeinsam mit ihm und seinen Geschäftsleitungskollegen Axel Wittbrock und Bernhard Tikale werden wir das Angebot an Marketingdienstleistungen in der Metropolregion Nürnberg maßgeblich bereichern – und neben DATEV auch die Zusammenarbeit mit weiteren in der Metropolregion ansässigen Kunden suchen und intensivieren.“

Anzeige

swi

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.