#trending // Michelle Obama und Rocky Johnson

In den USA sorgten emotionale Posts eines Ex-Präsidenten und eines Schauspiel-Stars für gigantische Mengen an Likes. Barack Obama gratulierte seiner Frau mit vier Fotos zu ihrem Geburtstag und schrieb dazu: “In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby!”. Dafür gab es auf Instagram 7,5 Mio. Likes, auf Twitter 3 Mio. Likes und Retweets, auf Facebook 2,6 Mio. Likes, Reactions, Shares und Kommentare.

Dwayne “The Rock” Johnson verabschiedete sich unterdessen von seinem Vater Rocky Johnson, der Ende der Woche verstorben war. Er postete ein altes Video seines Vaters, einem ehemaligen Profi-Wrestlers – und schrieb Sätze wie “You lived a very full, very hard, barrier breaking life and left it all in the ring. I love you dad and I’ll always be your proud and grateful son. Go rest high.” Auf Facebook gab es dafür 390.000 Interaktionen, auf Instagram 4,4 Millionen – und über 20 Mio. Views.