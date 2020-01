CEO Petra Gnauert verlässt Publicis Media, Nachfolger stehen fest

“Es war sicher keine leichte Entscheidung für mich, Publicis nach mehr als 20 Jahren zu verlassen. Bis heute hatte ich eine großartige Zeit in der Agenturgruppe, der ich viel zu verdanken habe. Aber das ist jetzt ein neues Kapitel in meiner Karriere, auf das ich mich sehr freue”, so Gnauert gegenüber “Horizont”. Ihr nächster Karriereschritt ist noch nicht bekannt.

Neuer CEO von Publicis Media wird Olivier Korte. Katja Reis unterstützt ihn als COO. Beide kommen ursprünglich von der Tochter Zenith und leiten künftig nicht nur Publicis Media, sondern werden auch Mitglieder des deutschen Management Boards der Publicis.

Publicis Merdia ist weltweit eines der größten Mediaagenturnetzwerke und Teil des französischen Kommunikationskonzerns Publicis Groupe. Publicis Media ist das Dach für die globalen Agenturmarken Spark Foundry, Starcom und Zenith, die zusammen in über 100 Ländern aktiv sind.

