Cover-Check: “Focus” fällt mit den “100 Menschen des Jahres” auf neuen Kiosk-Minusrekord

Schlechte Nachricht für den "Focus": Mit dem Jahresrückblick "Die 100 Menschen des Jahres - Wer 2019 unsere Welt bewegte" erreichte das Magazin Mitte Dezember so wenige Verkäufe im Einzelhandel wie nie zuvor. 35.166 Exemplare waren es laut IVW. Auch "Spiegel" und "stern" landeten unter dem aktuellen Normalniveau, aber nicht in der Nähe neuer Tiefstwerte.

“Der Spiegel” hievte zehn Tage vor Heiligabend noch einmal Donald Trump auf den Titel – erneut mit einem von Edel Rodriguez illustrierten Cover und der Zeile “Yes, he can – Warum Donald Trump einfach mit allem durchkommt”. 148.740 griffen in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. zu, erneut deutlich weniger als im Durchschnitt der jüngsten 12 Monate (168.200) und der jüngsten drei Monate (160.700). Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen, kam “Der Spiegel” 51/2019 auf eine verkaufte Auflage von 689.093 Exemplaren, inklusive 111.043 ePapern bzw. Spiegel-Plus-Kunden.

Der “stern” titelte auf seinem Heft 51 “Gesunder Darm – Die Formel für ein langes Leben”. Auch wenn es vor nicht allzu langer Zeit einen Bestseller zu diesem Gesundheits-Thema gab, war der entsprechende “stern” kein allzu großer Bestseller. Immerhin kam er mit 113.521 Einzelverkäufen deutlich näher an sein Normalniveau heran als “Spiegel” und “Focus” in mit ihren Ausgaben 51. Beim “stern” liegt der 12-Monats-Durchschnitt im Einzelverkauf derzeit bei 120.300 Exemplaren, der 3-Monats-Durchschnitt bei 116.000. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: 434.461 mal wechselte der “stern” 51/2019 den Besitzer, 24.302 mal davon als ePaper.

Verlierer der Woche war aber eindeutig der “Focus”. Mit seiner Titelgeschichte “Die 100 Menschen des Jahres – Wer 2019 unsere Welt bewegte” lockte er so wenige Leute in den Einzelhandel wie nie zuvor. Nur 35.166 mal ging die Ausgabe über die Ladentische. Zum Vergleich: Der 12-Monats-Durchschnitt des “Focus” liegt derzeit bei 54.400 Einzelverkäufen, der 3-Monats-Durchschnitt bei 45.600. Insgesamt verkaufte sich der “Focus” 51/2019 laut IVW 323.155 mal, darunter 51.116 ePaper.

