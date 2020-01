Deutsche Welle: Freie Mitarbeiter warnen vor “Kahlschlag” beim Online-Angebot

50 freie Mitarbeiter der Deutschen Welle (DW) kritisieren in einem offenen Brief an Medien-Staatsministerin Monika Grütters (CDU) die Spar-Bemühungen des Auslandssenders vor allem im Online-Bereich. Es sei zu befürchten, dass Intendant Peter Limbourg "das deutsche Online-Programm mittelfristig einzustellen". Die DW-Führung weist die Kritik zurück.