Werbung in Podcasts: Spotify führt datengetriebene Vermarktungstechnologie ein

Das schwedische Unternehmen hat seinen Auftritt bei Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas genutzt, um die Technologie Streaming Ad Insertion (SAI) vorzustellen. Damit macht Spotify Schlüsseldaten wie Aufrufe der Werbemittel, Reichweite und Häufigkeit sowie anonymisierte Nutzerinfos (Alter, Geschlecht, Endgerät, Präferenzen) erstmals Podcasters und Werbetreibenden zugänglich.

Für Spotify ergibt sich hier ein großes Feld durch die sich ändernden Nutzungsmuster: In den vergangenen Jahren wurden Podcasts häufig per Download über RSS-Feeds genutzt. Da nun mehr und mehr über Plattformen gestreamt wird, sammeln die Firmen Daten, die sich für das Werbegeschäft nutzen lassen.

“Die Technologie führt neue Zielmessungen und Interaktivität ein, was für die Branche einen großen Schritt nach vorne bedeutet”, sagte Jay Richman, Head of Global Ads Business and Platform, auf der Messe. Zum Start der Testphase wird die Nutzung der Technologie zunächst den exklusiven Podcasts, den sogenannten Originals, möglich sein. Allerdings wird nicht ausgeschlossen, dass sich der Kreis im Laufe der Zeit erweitert.

In einem Blogeintrag erklärte Richman, dass durch SAI Podcast-Werbung zielgerichtet wird. Sie sollen dadurch wirklich relevant für die Nutzerinnen und Nutzer werden, die sie sehen. Das Ziel dahinter ist laut Spotify, die Werbeerfahrung persönlicher zu gestalten und den Podcastern bessere Monetarisierungschancen zu bieten. Durch die Ausspielung in Echtzeit, heißt es in dem Eintrag, könne es schon bald Werbemittel geben, mit denen die Hörerinnen und Hörer unmittelbar interagieren können.

Für Branchenkenner ist der Schritt nicht überraschend, hat Spotify in den vergangenen 18 Monaten sein Engagement im Podcast-Bereich stetig verstärkt. Aktuell hat das Unternehmen Hunderte exklusive Podcasts, bei denen sie SAI anwenden können. Als ersten Partner für SAI führt Spotify die Firma Puma an. Demnach sei in der Show “Jemele Hill is Unbothered”, bei der die Werbung vom Host gesprochen wird, die Werbeerinnerung um 180 Prozent nach oben gegangen, so das Unternehmen.

Mit der Ankündigung möchte sich Spotify auch gegen die Konkurrenz von Apple und Google im Podcast-Geschäft positionieren, um die eigenen Shows als relevante Einnahmequelle zu etablieren. Wie das Portal “Techcrunch” berichtet soll Apple derzeit ebenfalls an eigenen Podcasts-Originals arbeiten.

