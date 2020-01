IVW-Monat Dezember: Weihnachtszeit beschert “TV Spielfilm” neuen Rekord und “Chefkoch” 20,8%-Plus

Von

Vorn bleibt im IVW-Ranking “ebay Kleinanzeigen”. Der Marktplatz verlor zwar gegenüber dem November 6,6% der Inlands-Visits, führt mit 564,7 Mio. aber weiterhin deutlich vor “Bild” und “t-online.de”. Der Dezember hat “ebay Kleinanzeigen” also keinen Visits-Zuwachs beschert, im Januar wird es der Erfahrung nach aber deutlich nach oben gehen – vielleicht will der eine oder andere dann auch ungeliebte Weihnachtsgeschenke wieder los werden.

Gewinner finden sich innerhalb der Top Ten nur zwei: “Focus Online” und “wetter.com”, für den Rest ging es wegen der vielen Feiertage nach unten – allerdings nicht in dramatischem Maße. Richtig große Gewinner finden sich direkt hinter der Top Ten auf den Plätzen 11 und 13: “Chefkoch.de” und “TV Spielfilm” steigerten sich jeweils um etwa 20% und mit 94,3 Mio. bzw. 73,0 Mio. Inlands-Visits auf rekordverdächtige Zahlen. “TV Spielfilm” war tatsächlich noch nie so stark wie im Dezember 2019, “Chefkoch.de” zuletzt im Dezember 2018.

Weitere deutliche Gewinner innerhalb der Top 50 sind der “stern” – mehr dazu in der IVW-Analyse zum Nachrichtenmarkt -, “Funke Next Level TV” mit “Hörzu” & Co., “gutefrage.net”, “Lecker.de”, das sich um 26,0% steigerte, sowie der “Weather Channel” mit einem Plus von wahnsinnigen 64,8%.

Deutlich nach unten ging es auf den ersten 50 Rängen prozentual gesehen für die “Funke Medien NRW” und hier insbesondere für “DerWesten”, für “mobile.de”, “ImmobilienScout24” und “TVNow”. Konkurrent “Joyn” gewann zeitgleich übrigens 30,2% hinzu und verkürzte den Rückstand auf “TVNow” auf weniger als 6 Mio. Inlands-Visits. Im November waren es noch mehr als 14 Mio.

IVW Dezember 2019: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Anzeige

Visits gesamt Visits Inland Dez. vs. Nov. (Visits Inland) Dez. vs. Nov. (Visits Inland in %) 1 ebay Kleinanzeigen 589.349.403 564.728.491 -39.931.085 -6,6 2 Bild.de 448.129.976 408.801.200 -2.201.403 -0,5 3 T-Online Contentangebot 370.237.090 355.424.046 -17.995.852 -4,8 4 Spiegel Online 249.533.887 218.227.146 -5.073.028 -2,3 5 kicker online 199.476.886 187.622.639 -8.202.296 -4,2 6 Focus Online 192.292.480 176.107.324 341.272 0,2 7 WetterOnline 288.778.862 157.367.544 -3.430.742 -2,1 8 n-tv.de 137.662.473 126.670.988 -5.282.457 -4,0 9 Welt 126.947.466 112.925.233 -170.605 -0,2 10 wetter.com 119.158.663 107.458.299 1.237.581 1,2 11 Chefkoch.de 104.096.104 94.287.906 16.252.780 20,8 12 Sport1 82.349.276 74.650.292 1.331.167 1,8 13 TV Spielfilm.de 77.605.400 73.012.850 12.142.601 19,9 14 upday 129.779.246 72.700.678 -4.856.741 -6,3 15 twitch.tv 455.519.111 71.364.802 832.922 1,2 16 Funke Medien NRW 72.717.589 68.113.507 -12.276.406 -15,3 17 DuMont Newsnet 72.035.594 67.940.210 -3.590.799 -5,0 18 Merkur.de 70.967.015 66.328.405 3.546.103 5,6 19 stern.de 73.833.002 65.893.757 9.582.733 17,0 20 Chip Online 75.017.933 65.358.610 2.590.364 4,1 21 RTL.de 70.112.998 65.162.386 623.834 1,0 22 mobile.de Der Automarkt 102.782.557 63.548.405 -16.579.774 -20,7 23 ImmobilienScout24 66.226.526 62.638.008 -10.182.808 -14,0 24 RND 86.443.307 62.467.695 -833.701 -1,3 25 Zeit Online 72.307.155 62.231.107 1.549.838 2,6 26 Funke Next Level TV 65.192.652 60.937.626 13.587.102 28,7 27 Süddeutsche.de 64.833.160 57.181.848 -2.243.587 -3,8 28 tz 57.057.740 51.975.877 3.987.750 8,3 29 FAZ.net 59.011.886 50.901.642 -2.850.091 -5,3 30 freenet.de 49.358.191 47.593.087 1.154.767 2,5 31 Xing 53.519.229 45.031.465 -5.643.168 -11,1 32 Computerbild.de 50.110.080 44.667.737 -2.909.623 -6,1 33 autobild.de 48.419.312 43.379.876 -1.547.256 -3,4 34 Wunderweib 42.184.296 37.130.119 -4.013.547 -9,8 35 Bunte.de 41.558.184 35.425.106 3.637.839 11,4 36 gutefrage.net 39.922.391 34.943.019 4.882.439 16,2 37 Promivideo 32.379.583 32.318.162 3.025.207 10,3 38 Transfermarkt.de - Das Fußballportal 57.977.064 30.931.192 3.427.527 12,5 39 AutoScout24 64.213.208 30.541.592 -3.005.649 -9,0 40 RP Online 32.966.772 30.526.631 -2.654.507 -8,0 41 Giga.de 33.367.914 29.353.371 -3.688.366 -11,2 42 heise online 33.327.802 28.922.275 -321.186 -1,1 43 Gala.de 33.280.750 26.726.098 1.257.645 4,9 44 Tagesspiegel.de 27.638.343 24.954.203 -892.812 -3,5 45 Lecker.de 27.418.942 24.725.320 5.100.680 26,0 46 GameStar 27.638.973 24.502.645 1.509.570 6,6 47 finanzen.net - Das Finanzportal 30.639.107 24.102.066 -2.094.610 -8,0 48 markt.de 24.909.244 24.074.735 300.483 1,3 49 TVNow 25.427.782 23.596.067 -4.402.396 -15,7 50 The Weather Channel 27.358.756 22.723.864 8.935.618 64,8

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

