Cilem Knauf ist von Lagadère Sports Germany zur Bauer Media Group gewechselt. Seit Jahresbeginn ist sie dort als Vice President Controlling & Finanzen für das deutsche Publishing-Geschäft an Bord. In ihrer Position wird Cilem Knauf außerdem Mitglied des deutschen Publishing Boards rund um CEO Sven Dams.

Cilem Knauf war in verschiedenen Branchen tätig, zuletzt sieben Jahre lang bei Lagadère Sports Germany, einer Sport- und Entertainment-Agentur. Dort war sie als Commercial Director und Member of the Board für Finance & Administration, Key Account/Operations und Product/Procuremet zuständig.

Bei der Bauer Media Group soll sie den kaufmännischen Bereich des deutschen Publishing-Geschäfts mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft steuern.

Anzeige

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.