“Deckel auf”: Food-Marke “Chefkoch” startet eigenen Podcast

“Deckel auf” heißt der neue Podcast der Marke “Chefkoch”, der am Freitag gestartet ist. Mitarbeiterin und Food-Bloggerin Maja trifft dabei in jeder Folge auf Köche und sogenannte Foodies. Im Gespräch teilen sie ihre Erfahrungen und Motivation, so die Beschreibung. “Sie sprechen mit ihr über spannende Food-Themen und ihre Begeisterung für Ernährung, Essen und Genuss.”

Bei der Premiere sind Sascha und Torsten Wett zu Gast, zwei Food-Blogger, die sich dem Erhalt traditioneller Familienrezepte verschrieben haben. Der Podcast startet am 20. Dezember und kommt ab dem 15. Januar 2002 alle zwei Wochen heraus.

Anzeige

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.