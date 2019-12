MEEDIA-Jahrbuch 2019: Das sind die erfolgreichsten Medienmacher des Jahres

Ermittelt wurden die Rankings mit Hilfe der Marktdaten von AGF, IVW, AGOF, ag.ma, Nielsen, usw. Diejenigen, deren Unternehmen oder Angebote hier in den ersten drei Quartalen 2019 die größten Sprünge machten, also besonders viele Marktanteile, verkaufte Exemplare, Nutzer oder auch Umsatz hinzugewannen, finden sich in den Top-Listen. Hier die Top-3 au den jeweiligen Segmenten (die kompletten Top-Ten-Rankings finden Sie im MEEDIA Jahrbuch 2019):

MEEDIA Macher des Jahres – TV

1. Marc Rasmus – kabel eins

kabel eins Senderchef Marc Rasmus gelang es, im Jahr 2019 den größten Werbeumsatz-Zuwachs aller deutschen TV-Kanäle (plus 39,9 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen) und zudem einen der größten Marktanteilzuwächse zu erkämpfen.



2. Oliver Schablitzki – Nitro

Sowohl Nitro als auch RTL plus – beide Sender verantwortet Oliver Schablitzki – gewannen 2019 Marktanteile und Werbeumsatz hinzu. So ist RTLplus mit einem Zuwachs von 0,3 Punkten im Gesamtpublikum sogar die Nummer 1, Nitro mit einem von 0,4 die Nummer 3.

3. Susanne Aigner-Drews

Als Chefin von Discovery Networks Deutschland kümmert sich Susanne Aigner-Drews um diverse Sender und Online-Angebote, darunter DMAX, Eu- rosport und der namensgebende Discovery Channel. 2019 lief es besonders gut für den Frauen-Sender TLC, der beim Brutto-Werbeumsatz laut Nielsen zwischen Januar und September mehr als 20 Mio. Euro hinzugewann.

MEEDIA Macher des Jahres – Online

1. Markus Knall