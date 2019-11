#trending // “Clash of Clans” Der Traum eines wohl jeden Werbungtreibenden: Mit einem Werbespot Millionen von Leuten zum Anschauen zu bewegen, ohne dafür Buchungen im Fernsehen oder online vorzunehmen. Gelingen kann das vor allem auf YouTube und gelungen ist es am Dienstag dem Mobile Game “Clash of Clans”. Der Werbespot zur Sonder-Aktion “Winter Jam” sammelte innerhalb von rund 14 Stunden 3,5 Mio. Views ein, landete in Deutschland auf Platz 1 der YouTubeTrends, in den USA auf Rang 2.