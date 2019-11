Neuer Name, neue Struktur: Aus der Schweizer Tamedia wird im nächsten Jahr die TX Group

Die Mediengruppe heißt ab 1. Januar 2020 TX Group. Die holdingartige Organisation wird vier weitgehend eigenständige Unternehmen mit je eigener Geschäftsleitung und eigenem Verwaltungsrat umfassen. Alle Rubrikenplattformen und Marktplätze werden im von Christoph Brand geleiteten Unternehmen TX Markets integriert; spätestens ab 1. Mai 2020 wird Olivier Rihs die Führung übernehmen. Die Werbevermarktung wird bei Goldbach unter der Verantwortung von Michi Frank gebündelt. 20 Minuten umfasst die Pendlermedien in der Schweiz und im Ausland und wird von Marcel Kohler geleitet. Unter dem Namen Tamedia werden künftig die Bezahlmedien geführt; das Unternehmen wird von Marco Boselli (Publizistik) und Andreas Schaffner (Verlagsdienstleistungen) gemeinsam geleitet.

TX steht für “Technology Exchange”

Der Name TX geht auf den jährlichen “Technology Exchange” zurück. An dieser 2015 erstmals durchgeführten internen Veranstaltung haben im vergangenen Juni 600 Mitarbeitende aus Technologie, Marketing und Produkt teilgenommen. So ist die Marke TX entstanden. TX steht laut Unternehmen für interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vertrauen in die Möglichkeiten der neuen Technologien und Innovation.

Auf der nächsten ordentlichen Generalversammlung am 3. April 2020 wird die Neuwahl von Pascale Bruderer und Christoph Tonini als Mitglieder des Verwaltungsrats beantragt. Pascale Bruderer ist Teilhaberin des IT-Startups Crossiety. Die ehemalige Nationalratspräsidentin, Ständerätin und Präsidentin der Staatspolitischen Kommission engagiert sich seit dessen Gründung im Advisory Board des Swiss Media Forums.

CEO Christoph Tonini ist seit 17 Jahren Mitglied der Unternehmensleitung von Tamedia. Er wird die Einführung der neuen Unternehmensstruktur wie angekündigt bis Ende Juni 2020 umsetzen und soll nach Abgabe der operativen Verantwortung Mitglied des Verwaltungsrates der TX Group werden.

Anzeige

Neue Führung

Ab 1. Juli 2020 werden Präsident Pietro Supino, Samuel Hügli (Technologie & Ventures) und Sandro Macciacchini (Finanzen & Personal) die Gruppenleitung bilden. Die Abteilung Unternehmensentwicklung unter der Leitung von Daniel Mönch (ab 1. Juli 2020) und die Abteilung Kommunikation in der Verantwortung von Patrick Matthey bleiben der Gruppenleitung angegliedert. Martin Kall wird per 1. Januar 2020 Vizepräsident des Verwaltungsrats.

Marina de Planta hat angekündigt, ihr Mandat nicht fortzuführen und anlässlich der Generalversammlung vom 3. April 2020 aus dem Verwaltungsrat zurückzutreten. Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Generalversammlung wird sich der Verwaltungsrat der TX Group wie folgt zusammensetzen: Pietro Supino (Präsident), Martin Kall (Vizepräsident und Lead Director), Pascale Bruderer, Pierre Lamunière, Sverre Munck, Konstantin Richter, Andreas Schulthess und Christoph Tonini.

Der Markenauftritt der TX Group wurde in Zusammenarbeit mit der Zürcher Agentur Made Identity erarbeitet.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.