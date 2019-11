Der “Weser-Kurier” schließt seine Druckerei und vergibt den Druckauftrag nach Delmenhorst

Die Bremer Tageszeitungen AG, zu der u.a. der "Weser Kurier" gehört, schließt Ende 2020 seine Druckerei im Bremer Stadtteil Wolmershausen. "Nach sorgfältiger Prüfung aller Optionen" habe man die Druckaufträge zum 1. Dezember 2020 an die Druckhaus Delmenhorst GmbH vergeben. In Wolmershausen sind demnach 80 festangestellte Arbeitskräfte betroffen.

“Der Druckmarkt ist seit Jahren hart umkämpft, rückläufige Auflagen führen zu Überkapazitäten und Preisverfall, daher ist ein Neubau eines Druckhauses für die Bremer Tageszeitungen AG wirtschaftlich nicht sinnvoll” – so begründet die Bremer Tageszeitungen AG ihre Entscheidung für die Schließung ihrer Druckerei. Die Druckhaus Delmenhorst GmbH, die den “Weser-Kurier”, die “Bremer Nachrichten”, die “Verdener Nachrichten”, den “Kurier am Sonntag” und den “Kurier der Woche” stattdessen ab dem 1. Dezember 2020 drucken soll, habe angesichts “eines in Aussicht gestellten zehnjährigen Druckvertrages” angekündigt, in ihren Druckstandort zu investieren.

David Koopmann, Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG: “Wir glauben, dass diese Entscheidung dazu beiträgt, die Produktion für die nächsten Jahre auf einer wirtschaftlich gesunden Basis aufzustellen, die Unabhängigkeit der Bremer Tageszeitungen AG zu sichern und damit die Zukunft einer freien, meinungsbildenden, demokratiefördernden und unabhängigen Berichterstattung für Bremen und seine niedersächsischen Nachbargemeinden.“

Von der Schließung des Druckstandortes sind nach eigenen Angaben ca. 80 festangestellte Arbeitskräfte betroffen. Laut Betriebsrat kommen noch 40 bis 50 Teilzeitkräfte dazu. Das Unternehmen will nun “unverzüglich mit dem Betriebsrat in Sozialplanverhandlungen eintreten”.

