Jung von Matt/SAGA verstärkt sich im Digitalen mit Alexa Schulze und Sebastian Melnik

In ihren neuen Rollen werden sie die digitale Ausrichtung der Agentur und die Erweiterung des digitalen Service-Angebots verantworten. Alexa Schulze hat in den vergangenen fünf Jahren bei Kolle Rebbe den Bereich Social Media geleitet und in dieser Position Kunden wie Rauch, Tui, Kaldewei und die Bundesagentur für Arbeit betreut. Zuvor war sie in dieser Rolle bei thjnk für Kunden wie Marc O’Polo und Osram tätig. Weitere Erfahrungen als digitale Kreative sammelte sie beim Modeunternehmen Tom Tailor, wo sie den Bereich E-Commerce mit ausbaute.

Sebastian Melnik ist seit acht Jahren in der Werbung und hat in dieser Zeit für Agenturen, wie Carat, Elbkind und Philipp & Keuntje gearbeitet. Zuletzt war er Teamleiter Digital bei Kolle Rebbe und als Chefberater für den Kunden Audi tätig. Während seiner Karriere hat er u. a. Marken wie Adidas, Audi, LVMH, Philips, Allianz Global Investors, Miele und Krombacher beratungsseitig betreut.

