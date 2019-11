Neuer Gesellschafter bei “Upday”: Samsung steigt bei Axel Springers Nachrichten-App ein

Von

Die Nachrichten-App “Upday” bekommt einen neuen Gesellschafter. Der koreanische Konzern Samsung hat eine Minderheitsbeteiligung an der Samas up-day Investment GmbH erworben, in der “Upday” gebündelt ist. Der Berliner Medienkonzern Axel Springer bleibt mehrheitlich bei der News-App engagiert und will zusammen mit dem koreanischen Konzern die Expansion des Angebots vorantreiben, das ausschließlich auf Samsung-Geräten läuft. Das Bundeskartellamt hat den Einstieg vom Samsung freigegeben.

Eine Axel-Springer-Sprecherin bestätigte die Information der Wettbewerbsbehörde. Sie wollte sich aber darüber hinaus nicht zu weiteren Details des Deals äußern.

Axel Springer hatte in den vergangenen Jahren “Upday” mit einem 50-köpfigen Team aufgebaut. Der Nachrichten-Aggregator gilt inzwischen mit mehr als 25 Millionen Nutzern pro Monat als reichweitenstärkste News-App in Europa und ist in 16 Ländern verfügbar. Das Unternehmen schreibt seit 2019 schwarze Zahlen. Aufgebaut hatte die “Upday”-Redaktion der frühere “Welt”-Chefredakteur Jan-Eric Peters. Er hatte sich im April bei “Upday” zurückgezogen, um sich bis Juni 2020 eine Auszeit zu gönnen. Ob er in seine alte Position zurückkehrt, ist unklar.

Unterdessen treibt “Upday”-CEO Peter Würtenberger den weiteren Ausbau der Marke voran. Der Manager ist außerdem dabei, die neue News Marke “Earli” zu etablieren. Damit will sich Springer im Zuge der angestrebten weltweiten Marktführerschaft im digitalen Journalismus ein zweites Standbein in dem Geschäftsfeld verschaffen, um mit diesem Angebot auch die restliche Android-Welt, außerhalb von Samsung, zu erobern (MEEDIA berichtete).

Zunächst konzentriert sich Springer aber darauf, “Earli Audio” zum Erfolg zu führen. Im vierten Quartal sei geplant, das Angebot um “Earl News” zu erweitern. “Earli News” soll über ein eigenes Branding und einen eigenen Look verfügen, aber auf die Funktionalitäten, die Redaktion und die Technologie von “Upday” zurückgreifen, erklärte Würtenberger Anfang des Jahres.

