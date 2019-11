Funke Sales bekommt neue Chefin für die nationale Vermarktung

Linke wird sich in ihrem Job um das nationale Vermarktungsgeschäft der Tageszeitungen, Anzeigenblätter und Online-Portale von Funke kümmern. Die Vertriebsexpertin wechselt von Ströer zu der Mediengruppe. Von 2009 an baute sie dort den lokalen und nationalen Vertrieb auf – zuletzt in der Position als Leiterin New Business.

Der bisherige National Sales-Chef Evangelos Botinos verlässt das Unternehmen zum Jahreswechsel auf eigenen Wunsch. Der 49-Jährige übernimmt dann die Geschäftsführung der rz-Media GmbH in Koblenz. Seit Mitte 2017 hat er die Führungsposition bei Funke inne. Zuvor agierte er als Geschäftsführer der neu geschaffenen Gesellschaft Funke Media Sales NRW und wirkte bei der Neuaufstellung der Vermarktung in Nordrhein-Westfalen mit.

