Sexismus-Vorwürfe gegen die Apple Card: Finanzaufsicht untersucht Vergabe vom Kreditrahmen

Der Unternehmer David Heinemeiner Hansson brachte die Diskussion um den Sexismus der Apple Card auf Twitter ins Rollen. Obwohl er und seine Ehefrau gleich steuerlich veranlagt seien, sei sein Kreditrahmen bei der Karte 20 mal höher als der seiner Frau. Selbst wenn diese ihr Konto ausgleiche, erlaube die Apple Card keine weiteren Einkäufe bis zum Beginn der nächsten Zahlungsperiode.

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work. — DHH (@dhh) November 7, 2019

Die New Yorker Finanzaufsicht hat Untersuchungen aufgenommen und will prüfen, ob bei der Apple Kreditkarte “alle Kunden unabhängig vom Geschlecht gleich behandelt werden.” Die Bank Goldman Sachs, die zusammen mit Apple die Karte herausgibt, erklärte, dass Entscheidungen über den Kreditrahmen individuell auf der Kreditwürdigkeit eines Kunden und nicht auf Faktoren wie Geschlecht basieren würden.

We wanted to address some recent questions regarding the #AppleCard credit decision process. pic.twitter.com/TNZJTUZv36 — GS Bank Support (@gsbanksupport) November 11, 2019

Die Kritik wurde am Wochenende von Apple-Mitgründer Steve Wozniak zusätzlich befeuert. Der twitterte, er habe auf der Apple Card ein zehnmal höhere Kreditlimit als seine Frau.

The same thing happened to us. I got 10x the credit limit. We have no separate bank or credit card accounts or any separate assets. Hard to get to a human for a correction though. It's big tech in 2019. — Steve Wozniak (@stevewoz) November 10, 2019

