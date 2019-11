trending: Paul Ziemiak, die AfD und Rezo, Fußball, die Kardashians

#trending // Fußball Über Fußball könnte ich in #trending an jedem Tag schreiben. Nicht wegen meines eigenen großen Interesses, sondern wegen des großen Interesses so vieler anderer. Im Netz ist Fußball wohl das größte Thema: Fußballer und Clubs betreiben einige der erfolgreichsten Social-Media-Accounts, an jedem Spieltag größerer Ligen führen Suchbegriffe zu den Matches die Google-Trends an, Zusammenfassungen die YouTube-Trends, usw. Ein paar Beispiele vom Mittwoch: Der Facebook-Post von Real Madrid zum 6:0-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League sammelte innerhalb von etwas mehr als einer Stunde 250.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare ein, sprang innerhalb dieser kurzen Zeit in die Top 3 der weltweit erfolgreichsten Facebook-Posts des Tages und wird in der Nacht wahrscheinlich Platz 1 dieser Liste erreicht haben. Google registrierte am Dienstag und Mittwoch in Deutschland Millionen von Suchanfragen zur Champions League. Die deutschen YouTube-Trends wurden am Mittwoch von Zusammenfassungen zweier Spiele angeführt: dem von Borussia Dortmund und dem 4:4 zwischen Chelsea und Ajax.