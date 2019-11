Pharmagroßhandlungen steigen beim “Zukunftspakt Apotheke” von Burda und Noweda ein

Die Pharmagroßhandlungen, die in Pharma Privat zusammengeschlossen sind, verfügen über elf Betriebsstätten in Deutschland. “Wir freuen uns über die Zusammenarbeit. Die Partnerschaft im Zukunftspakt Apotheke passt ideal in unsere Strategie für die inhabergeführte Apotheke, der wir uns als inhabergeführte Pharma-Großhändler besonders verpflichtet fühlen. Sie rundet zudem unsere Digitalisierungsangebote für unsere Kunden im Rahmen von ‘WAVE Erfolg-für-Apotheken’ hervorragend ab und schlägt eine weitere Brücke für unsere Kunden in die Zukunft. Im Fokus steht dabei der Wettbewerb im Internet, in dem wir die Vor-Ort-Apotheke mit ihrem konkurrenzlosen Qualitätsangebot Präsenz verschaffen wollen“, sagt Hanns-Heinrich Kehr, Geschäftsführer von Pharma Privat.

“Der Zukunftspakt wächst. Das ist gut für die Vor-Ort-Apotheken. Ich freue mich sehr, dass wir mit Pharma Privat einen starken Verbündeten gewinnen konnten. Denn mit den inhabergeführten pharmazeutischen Großhandlungen verbindet uns der gemeinsame Auftrag, die Gesundheits- und Arzneimittelversorgung der Bevölkerung in enger Partnerschaft mit den Vor-Ort-Apotheken in Deutschland zu gewährleisten. Mit dem Zukunftspakt wollen wir dieser Verpflichtung noch stärker nachkommen“, so Dr. Michael Kuck, Vorstandsvorsitzender der Noweda.

“Der Einstieg eines weiteren starken Partners wie Pharma Privat in den Zukunftspakt Apotheke beweist, welchen hohen Stellenwert die strategische Allianz innerhalb kürzester Zeit in der Branche eingenommen hat. Jeder Partner bringt seine individuelle Expertise ein, um die Vor-Ort-Apotheken bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen der digitalen Transformation zu unterstützen. Die positive Resonanz auf die zentralen Zukunftspaktangebote wie das Magazin ‘my life’ und IhreApotheken.de zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Philipp Welte, Vorstand Hubert Burda Media.

