Felix Genzmer kommt als Executive Director Digital zu DDB/VOLTAGE in Berlin

Konkret wird er in der DDB Customized Agency für Volkswagen den gesamten Digital-Etat des Kunden, gemeinsam mit seinem Partner Achim Weber (Executive Director Digital), führen. Die digitale Professionalisierung, Entwicklung und Manifestierung von digitalen Kampagnen steht im Vordergrund.

Seine letzte berufliche Station war die INNOCEAN Worldwide Europe in Frankfurt. Hier verantwortete Genzmer als European Digital Creative Director und Lead des Kreationsteams die Mandate von Hyundai und Kia Motors. Zuvor arbeitete und lebte er drei Jahre in Seoul, Südkorea. Bei Group IDD als Global Creative Director betreute er Kunden wie Google, Nike Football, Samsung Electronics, aber auch Kia und Hyundai. In seiner Karriere sammelte Felix Genzmer weitere Erfahrungen in China und den Niederlanden und durfte für die Automotive-Kunden Audi, BMW, Mini und Volkswagen arbeiten.

