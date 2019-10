Cordelia Freiwald und Kurt Jansson leiten ab sofort die Dokumentation beim “Spiegel”

Cordelia Freiwald, 51, und Kurt Jansson, 42, leiten ab sofort die Dokumentation des "Spiegel". Sie treten gemeinsam die Nachfolge von Hauke Janssen an, der die Dokumentation seit 1998 geführt hat und im Juli 2019 in den Vorruhestand verabschiedet hat. Nach der Affäre um den Fälscher Claas Relotius, war auch die "Spiegel"-Dokumentation in die Kritik geraten.