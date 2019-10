trending: “Rezo stört” auf “Zeit Online”, Tierquälerei als Verbrechen, Selena Gomez

#trending // Selena Gomez

Der Popstar der Stunde heißt Selena Gomez. Die 27-Jährige veröffentlichte am Mittwoch und Donnerstag zwei neue Songs, die sich offenbar beide mit ihrer früheren Beziehung mit Justin Bieber auseinander setzen. Allein diese Tatsache dürfte viele Menschen neugierig gemacht haben, doch auch ohne diese Zusatz-PR wäre die Aufmerksamkeit wohl groß gewesen. Schließlich landeten ihre beiden jüngsten Alben 2013 und 2015 auf Platz 1 der US-Charts.

Ein paar Zahlen zum Hype um die beiden neuen Songs: Das Video zu “Lose You To Love Me” wurde allein auf dem offiziellen YouTube-Account der Sängerin bis gestern abend 35 Mio. mal angeschaut, das einen Tag später veröffentlichte Video zu “Look At Her Now” bereits 13 Mio. mal. Auf Spotify stieg “Lose You To Love Me” am Mittwoch mit über 6 Mio. Streams auf Platz 2 der Welt-Charts ein. Auf Instagram wurden Ausschnitte aus den beiden Videos bereits 28 Mio. mal gesehen und bekamen über 10 Mio. Likes.