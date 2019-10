#trending // “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” Bis Heiligabend sind es noch genau zwei Monate. Für Millionen Menschen ist der 24. Dezember auch noch aus einem anderen Grund ein Feiertag: Dann starten wieder die zahlreichen Wiederholungen des Märchenfilm-Klassikers “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel”. Ab dem 24. Dezember wird der Film nach jetzigem Stand 13 mal auf verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt. Zum ersten Mal am 24. Dezember um 17.10 Uhr im Ersten. Auch wenn diese Reihe von Ausstrahlungen also noch zwei Monate entfernt ist, freuen sich die Fans des Films schon so sehr, dass zahlreiche Social-Media-Posts und Artikel mit tausenden Likes, Shares & Co. bedacht werden. Am erfolgreichsten ist dabei der mdr, der in dieser Woche allein mit fünf Facebook-Posts auf den Seiten “MDR – Mitteldeutscher Rundfunk”, “MDR Sachsen-Anhalt” und “MDR JUMP” fast 30.000 solcher Interaktionen einsammelte. Gepostet wurden jeweils die Sendetermine des Films. Auch die “Bild der Frau” ist erfolgreich mit dem Märchen-Klassiker. Ein Artikel, der seit 2017 jährlich mit den neuen Sendeterminen aktualisiert wird, erzielte am Mittwoch mehr als 3.000 Likes & Co. – und seit 2017 inzwischen bereits mehr als 15.400.