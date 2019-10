“Rezo stört”: Star-YouTuber bekommt eigene Kolumne bei “Zeit Online”

In dem ihm eigenen Duktus findet Rezo, Seehofer habe “Scheiße gelabert”: “Es darf nicht lediglich als kleiner Fauxpas abgestempelt werden, wenn ein Innenminister die Massenüberwachung der halben Bevölkerung fordert und offensichtlich nicht weiß, wovon er da spricht.” Im Gegenzug müsse aber auch klar sein, “dass wir Politikern die Chance geben, öffentlich einzugestehen, dass sie von einem Thema nicht genug Ahnung haben”. Statt “Sag was zu allem!” müsse der Anspruch sein: “Sag nur was, wenn du was zu sagen hast!”

“Wir freuen uns sehr, dass wir Rezo als Autor gewinnen konnten”, sagt Jochen Wegner, Chefredakteur von “Zeit Online”. Er sei zu einer “wichtigen Stimme geworden, die weit über seine Generation hinaus Gehör findet.” Rezo betreibt die beiden YouTube-Kanäle “Rezo” und “Rezo ja lol ey”. Große Aufmerksamkeit erhielt im Mai 2019 sein Video “Die Zerstörung der CDU“, in dem er sich eine knappe Stunde lang mit der Regierungspolitik der CDU und teilweise auch der SPD auseinandersetzte. Kritiker warfen ihm vor, seinerseits Fakten und Zusammenhänge verkürzt, bzw. aus dem Zusammenhang gerissen zu haben.

Das Video wurde bislang rund 16 Millionen mal aufgerufen.

