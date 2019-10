Tanja von Frowein wechselt als Account Director Financial Services von HSBC zu Edelman

Die Kommunikationsagentur Edelman verstärkt ihr Team in Deutschland mit Tanja von Frowein, 40. Sie kommt von HSBC Global Asset Management zu Edelman und berät als Account Director Financial Services Kunden aus der Finanzbranche.

Tanja von Frowein verfügt über 20 Jahre Industrieerfahrung in verschiedenen Marketing- und Kommunikationsrollen und hat in nationalen und internationalen Finanz-Unternehmen strategische Kommunikations- sowie Marketingkonzepte entwickelt. Mit Sitz in Köln arbeitet sie standortübergreifend auf Mandaten an allen Edelman-Standorten in Deutschland.

Bei HSBC Global Asset Management war Tanja von Frowein acht Jahre tätig, zuletzt im Institutional und Wholesale Team im Bereich Client Strategy. Weitere Stationen waren u.a. bei Robeco und Invesco Asset Management sowie bei der Deutsche Postbank AG.

