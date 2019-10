Mit Sky-Kommentator Wolff Fuss: RND startet 14-tägigen Fußball-Podcast

Das RND hat am Freitag einen neuen Podcast gestartet. In dem 14-tägigen Format reden Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss und RND-Fußballchef Heiko Ostendorp über das aktuelle Geschehen auf und neben dem Platz. Eine Sendung wird rund 45 Minuten plus Nachspielzeit dauern.

In der ersten Folge “Watzke macht Favre bekloppt” spricht das Duo über Dortmunds angeschlagenen Trainer Lucien Favre, das Lieblingstor von Arjen Robben und über die aktuelle Rolle von Thomas Müller beim FC Bayern München. “Eine Halbzeit mit…” entsteht in Kooperation mit der Podcastbande, dem Audio-Ableger des Kölner Agenturnetzwerks SR Management.

