Claus W. Küster verstärkt als CFOO die Führungriege bei GeraNova Bruckmann

Claus W. Küster verstärkt ab sofort beim Verlagshaus GeraNova Bruckmann als CFOO (Chief Financial and Operating Officer) die Führungsspitze um Verleger Clemens Schüssler und die Geschäftsführer Roland Grimmelsmann (Buch) Henry Allgaier (Zeitschriften) und Doris Wiedemann (Digital).

Küster übernimmt die Verantwortung für den kaufmännischen Bereich des Verlagshauses und wird den Abteilungen Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Personal, IT, Prozesse, Legal und Verwaltung vorstehen.

Nach seinem BWL-Studium war Küster in verschiedenen Branchen in den kaufmännischen Bereichen. Besondere Expertise für die Aufgabe bei GeraNova Bruckmann erlangte er als CFO bei dem börsennotierten Medienunternehmen Your Family Entertainment AG und zuletzt als CFO bei der AlphaPet Ventures GmbH.

Anzeige

GeraNova Bruckmann publiziert mit zwölf Verlagsmarken ein Special-Interest-Angebot mit rund 35 Magazinen, sowie Büchern und Apps.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.