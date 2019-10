Michael Spreng gibt seine DWDL.de-Anteile an die Redakteure Uwe Mantel und Alexander Krei ab

Das Kölner Online-Medienmagazin DWDL.de bekommt zwei neue Gesellschafter. Der frühere "Bild am Sonntag"-Chefredakteur Michael Spreng gibt seine 20 Prozent an dem Unternehmen ab an den stellvertretenden DWDL.de-Chefredakteur Uwe Mantel und den Redakteur Alexander Krei.