#trending // 7:2

Mit 7:2 hat der FC Bayern München also in Tottenham gewonnen – beim Champions-League-Gruppenspiel am Dienstagabend. Ein solch sensationelles Ergebnis wird natürlich auch zu einem Großereignis in den sozialen Netzwerken. Das fängt bei Medien-Artikeln an – sport1 sammelte innerhalb kurzer Zeit beispielsweise mehr als 5.000 Likes & Co. ein – zeigt sich aber vor allem bei den Posts der betroffenen Vereine.

Bayern München postete auf seinem englischsprachigen Account beispielsweise das Ergebnis und schrieb “Football” mit einem Herzchen-Emoji dazu. 95.000 Likes & Co. gab es dafür in weniger als drei Stunden. Auf der deutschsprachigen Facebook-Seite lautete der Satz zum Ergebnis-Foto “FÜR DIE GESCHICHTSBÜCHER!” und sammelte im gleichen Zeitraum 55.000 Interaktionen ein – so viele wie kein anderer deutschsprachiger Facebook-Post an den vergangenen drei Tagen.

Auch Tottenham Hotspur verkündete das 2:7 auf der Club-eigenen Facebook-Seite und schrieb “Full-time at Tottenham Hotspur Stadium” dazu. Ergebnis hier: 50.000 Interaktionen. Darunter fanden sich sehr viele hämische Kommentare und “Haha”-Reactions von Fans anderer englischer Clubs.