Schon wieder gescheitert: Google schließt lokales Social News-Experiment Bulletin

Bulletin ist eine Art Infrastruktur für lokale und hyperlokale Nachrichten, bei dem Nutzer lokale Geschichten und Events veröffentlichen können. Zunächst gab es das 2018 gestartete Projekt in den US-Städten Nashville und Oakland, später in ganz Nordamerika. Auch professionelle Medienanbieter sollten an Bulletin beteiligt werden und lokale Inhalte einstellen – für viele Lokalmedien eine vielversprechend klingende Möglichkeit, regionale Communitys auszubauen.

Über ein Jahr nach dem Start des Projekts wird Google Bulletin im November jedoch einstellen. Womöglich hat es der Konzern nicht geschafft, genügend Nutzer für das hyperlokale Netzwerk zu gewinnen.

Einmal mehr ist damit ein Versuch von Google gescheitert, im Segment der Social Networks Fuß zu fassen – nach dem gescheiterten Google+ diesmal aber mit deutlich weniger Aufmerksamkeit.

Anzeige

rt

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.