Der Hundeprofi funktioniert auch als Heft: “Rütter – das Magazin” geht in Serie

Ab 11. Oktober ist die zweite Ausgabe von “Rütter – das Magazin” erhältlich. Das auf 116 Seiten erweiterte Heft ist voll mit Tipps zur Hunde-Erziehung, verrät aber auch Persönliches über den deutschen Trainer-Star: Was Hunde ihn gelehrt haben (“Ich habe Geduld gelernt und begriffen, dass ich auch mal Fünfe gerade sein lassen kann.”), wie wichtig für ihn Konsequenz ist (“Immer sonntags darf der Hund mit am Frühstückstisch sitzen und bekommt sein Leberwurstbrötchen, an den anderen Tagen aber nicht. Das kapiert kein Hund.”) und was ihn noch reizen würde (“Wenn das ‘Aktuelle Sportstudio’ fragen würde: ‘Hättest du nicht Lust, gemeinsam mit Katrin Müller-Hohenstein eine Folge zu moderieren?’, also ich würde das sofort und gratis tun.“)

Der Copypreis beträgt 4,95 Euro, das Magazin erscheint in der Ein Herz für Tiere Media GmbH von GeraNova Bruckmann.

