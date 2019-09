trending: Renate Künast und das Landgericht Berlin, die Rückkehr der Hauswinkelspinne, der “Bus Simulator”

#trending // der “Bus Simulator”

Schon seit Wochen führt “FIFA 20” fast ununterbrochen die Games-Verkaufs-Charts bei Amazon an. Kein Computer- oder Videospiel verkauft sich also derzeit so gut wie die neue Ausgabe des Fußball-Megahits. Und das, obwohl das Game erst in der kommenden Woche erscheint. Interessant ist aber auch, was dahinter folgt. Schaut man auf die meistverkauften PlayStation-4-Spiele, so belegt die neueste “Call of Duty”-Folge, die Ende Oktober auf den Markt kommt, Platz 2 der Amazon-Charts und der “Bus Simulator” Rang 3.

Der “Bus Simulator” ist eins der Produkte, für die so mancher sicher kein Verständnis haben wird, ohne das andere aber wohl nicht mehr leben können oder zumindest nicht mehr leben wollen. Der “Landwirtschafts-Simulator” und der “Construction Simulator” sind andere Beispiele. Hersteller all dieser Spiele: die Firma Astragon aus Mönchengladbach. Der “Bus Simulator” jedenfalls ist nun erstmals auch für die PlayStation erschienen und erobert die Gunst der Fans offenbar im Sturm, wenn man den Verkaufs-Charts glaubt.

In dem Spiel steuert man in Echtzeit einen Linienbus. “Stellen Sie sich als Busfahrer in 12 verschiedenen Stadtvierteln den Herausforderungen des alltäglichen Straßenverkehrs einer Großstadt mit allem, was dazugehört” – so wird die Software beworben. Und: “Für ein umfassendes Spielerlebnis sorgen eine Vielzahl an Ereignissen im Bus wie z.B. Verschmutzungen des Innenraums, Spezialwünsche Ihrer Passagiere, Schwarzfahrer, laute Musik und zugeparkte Einfahrtbuchten.” Herrlich. Oder so.