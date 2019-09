trending: Björn Höcke im ZDF, Herbert Grönemeyer in Wien, Ansu Fati in Barcelona

#trending // Ansu Fati in Barcelona Fans der spanischen Fußball-Liga werden derzeit Zeuge der Geburt eines möglichen neuen Superstars des Welt-Fußballs. Sein Name: Ansu Fati. Der 16-Jährige (!) spielt seit dieser Saison beim FC Barcelona und dort tatsächlich in der ersten Mannschaft und nicht in der Jugend. Am Wochenende hatte er nach Kurzauftritten seine Premiere in der ersten Elf – und schoss nach weniger als 2 Minuten ein Tor! Auch im Social Web wird die Ansu-Fati-Euphorie immer größer, ein Facebook-Post der spanischen Liga mit den Worten “Hi world, don’t forget my name: ANSU FATI!” und einem Foto des Spielers sammelte 193.000 Likes & Co. ein, der des FC Barcelona mit den Worten “Ansu Fati was on” und einem Highlights-Video kam auf 77.000.