#trending // Paul Walker

Am Donnerstag wäre der Schauspieler Paul Walker 46 Jahre alt geworden, wenn er nicht 2013 bei einem Autounfall ums Leben gekommen wäre. An seinem Geburtstag erinnerten nun zwei enge Kollegen, Dwayne Johnson und Vin Diesel, mit emotionalen Social-Media-Posts an Walker.

Johnson zeigte ein Foto von sich und Walker und schrieb dazu u.a.: “We never know what’s around the corner, so we gotta live as greatly as we can in the honor of our loved ones and ancestors who are no longer with us. Manuia le aso fanau, my friend.” “Manuia le aso fanau” ist samoanisch und bedeutet “Alles Gute zum Geburtstag”. Auf Facebook gab es für den Post innerhalb von nur drei Stunden 194.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare, auf Instagram innerhalb von sechs Stunden 4,3 Mio. Likes.

Vin Diesel erzählte Walker auf Instagram von seinem Tag, begann seinen Post mit den Worten “So much to tell you… so much to share…”. Auch er zeigte ein Foto von sich – und im Hintergrund einem Plakat mit Paul Walker und den Worten “Always in our Hearts”. 2,8 Mio. Likes sind ebenfalls eine eindrucksvolle Zahl.