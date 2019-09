trending: Manuela Schwesig, Michael Jordan, Die Toten Hosen und Vinyl

#trending // Michael Jordan International schien Donald Trumps Rausschmiss seines Sicherheitsberaters John Bolton das Thema des Tages in den sozialen Netzwerken zu werden. Doch kurze Zeit später berichtete Mail Online über eine Aktion des früheren Basketball-Stars Michael Jordan. Der spendet 1 Mio. US-Dollar für die Opfer des Hurricans Dorian auf den Bahamas. 417.000 Likes, Shares & Co. sammelte der Artikel “Jordan pledges $1 million for hurricane relief in Bahamas” in wenigen Stunden ein und war damit der weltweit erfolgreichste journalistische Artikel des Tages.