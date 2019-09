#trending // Rafael Nadal Nach Bianca Andreescu, der kanadischen Siegerin der US Open, wurde auch der Gewinner des Herren-Turniers Rafael Nadal im Social Web gefeiert. Interessant: Die erfolgreichsten Posts kamen dabei von Real Madrid, dem Club, bei dem Nadal Ehrenmitglied ist: Real schrieb: “A legend with no limits! Congratulations on your great US Open Tennis Championships victory, Rafa Nadal! Real Madrid C.F. is very proud to have you as an honorary member of our club” und stellte ein Foto von Nadal mit Pokal dazu. Auf Facebook gab es dafür 130.000 Likes & Co., auf Instagram sogar 800.000.