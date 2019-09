Sasha Bühler wird bei Netflix in Zukunft den Einkauf nicht-englischer Filminhalte verantworten. Wie der Streaming-Dienst am Dienstag bekanntgab, wechselt Bühler im Dezember von Constantin Film zu dem Unternehmen. Netflix ist damit um eine weitere Führungskraft im deutschen Filmgeschäft reicher.

Konkret wird Bühler den Einkauf von Filminhalten in Deutschland, Frankreich und Skandinavien verantworten. Sie verstärkt damit in London das Team von David Kosse, Vice President of International Original Film und arbeitet zusammen mit Teresa Moneo (Director, International Original Film für Spanien und Italien) sowie Mike Wheet und Claire Willats.

Sasha Bühler war in den vergangenen mehr als zehn Jahren für Constantin Film tätig, zuletzt als Head of Acquisitions and International Co-Productions.

