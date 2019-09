IVW-Monat August: Der Bundesliga-Start beflügelt den kicker und TorAlarm, Joyn knackt die 10-Mio.-Marke

Der Start der Fußball-Ligen, insbesondere der Bundesliga, hat einigen Sport-Marken im Netz massive Traffic-Zugewinne beschert. So legte der kicker laut IVW bei den Inlands-Visits um 53,5% zu. Ebenfalls dick im Plus: die TorAlarm-App und Comunio.de und LigaInsider. Nach unten ging es hingegen vornehmlich für zahlreiche Nachrichten-Marken.

Mit 180,1 Mio. Inlands-Visits findet sich der kicker nun auf Platz 7 der IVW-Gesamt-Tabelle, überholte dabei Focus Online und n-tv.de. Die beiden Nachrichten-Marken büßten im Vergleich zum Juli Besuche ein, so wie auch einige andere multithematische News-Angebote. Mit upday, Spiegel Online, Merkur.de und einigen anderen finden sich an der Spitze der Absteiger des Monats überdurchschnittlich viele dieser Nachrichten-Anbieter. Mehr dazu auch in unserer gesonderten Analyse der News-Top-50.

Nach unten ging es auch für die Wetterberichts-Anbieter wie wetter.com, Wetter.de, WetterOnline und den Weather Channel, hier wird es in den kommenden Monaten jahreszeitenbedingt noch viel größere Verluste geben.

Unter den großen Gewinnern finden sich neben dem kicker auch andere Sport- und insbesondere Fußball-Angebote. So gewann die TorAlarm-App 13,0 Mio. Inlands-Visits bzw. 164,1% hinzu, auch für sport1, Comunio.de – der Online Fußballmanager und LigaInsider ging es deutlich nach oben.

Innerhalb der Top 50 heißen die größten prozentualen Gewinner des Monats TorAlarm, kicker, Tag24, tz und TV Now. RTLs Video-Streaming-Service springt mit 20,6 Mio. Inlands-Visits auf Platz 50. Konkurrent Joyn findet sich im Übrigen inzwischen bei 10,8 Mio. und auf Platz 87. Die 10,8 Mio. Inlands-Visits sind dabei ein neuer Rekord, für Joyn geht es derzeit von Monat zu Monat nur nach oben.

Visits gesamt Visits Inland August vs. Juli (Visits Inland) August vs. Juli (Visits Inland in %) 1 ebay Kleinanzeigen 560.326.016 531.400.152 9.233.247 1,8 2 Bild.de 471.327.847 420.732.305 9.918.392 2,4 3 T-Online Contentangebot 372.531.753 353.889.733 -9.591.203 -2,6 4 WetterOnline 512.238.333 322.438.040 -4.410.824 -1,3 5 wetter.com 244.872.652 218.892.616 -15.814.393 -6,7 6 Spiegel Online 255.339.152 217.880.275 -12.158.022 -5,3 7 kicker online 196.097.174 180.136.466 62.754.047 53,5 8 Focus Online 194.276.627 175.058.052 -3.031.413 -1,7 9 n-tv.de 149.294.031 134.838.674 -4.910.464 -3,5 10 Welt 135.565.642 118.622.896 3.102.459 2,7 11 Funke Medien NRW 89.892.456 83.735.241 4.642.020 5,9 12 mobile.de Der Automarkt 117.812.037 79.740.757 -9.171.537 -10,3 13 upday 150.225.444 75.188.325 -21.115.879 -21,9 14 ImmobilienScout24 80.166.478 74.591.882 220.314 0,3 15 sport1 82.057.931 72.666.696 4.475.342 6,6 16 Merkur.de 74.951.137 69.417.617 -8.258.774 -10,6 17 twitch.tv 475.336.297 68.989.314 4.048.914 6,2 18 DuMont Newsnet 73.222.666 67.952.354 -896.866 -1,3 19 RTL.de 73.209.765 66.198.781 1.845.891 2,9 20 Chefkoch.de 73.445.279 66.146.016 -17.513 0,0 21 tz 72.598.016 66.031.089 13.287.126 25,2 22 Zeit Online 68.846.328 58.205.524 -2.684.230 -4,4 23 FAZ.net 67.762.034 57.878.957 -3.178.245 -5,2 24 Süddeutsche.de 66.369.807 57.435.307 -6.845.733 -10,6 25 Transfermarkt.de - Das Fußballportal 103.020.147 51.705.620 1.665.587 3,3 26 TV Spielfilm.de 55.447.002 51.601.076 3.289.075 6,8 27 stern.de 58.937.737 50.750.229 -4.835.047 -8,7 28 Chip Online 57.472.260 49.669.401 -1.420.238 -2,8 29 Xing 58.271.321 48.442.447 -2.322.357 -4,6 30 RND 49.668.228 46.596.879 -1.976.625 -4,1 31 Wetter.de 48.365.945 45.413.363 -7.233.777 -13,7 32 Funke Next Level TV 45.977.755 42.132.839 221.696 0,5 33 freenet.de 44.281.870 41.889.410 -621.308 -1,5 34 autobild.de 47.726.999 41.770.065 -79.078 -0,2 35 RP Online 41.528.367 38.225.402 1.884.051 5,2 36 AutoScout24 70.752.320 34.776.206 -641.304 -1,8 37 Bunte.de 41.546.300 34.707.989 4.247.839 13,9 38 Computerbild.de 36.648.890 32.310.707 -809.995 -2,4 39 Wunderweib 37.674.066 32.120.961 1.437.228 4,7 40 Tag24 33.883.770 31.992.033 8.190.426 34,4 41 finanzen.net - Das Finanzportal 36.770.100 28.039.710 770.781 2,8 42 The Weather Channel 33.725.292 27.797.643 -3.982.900 -12,5 43 heise online 32.003.152 27.119.756 -1.114.340 -3,9 44 Gala.de 34.079.119 26.853.819 452.729 1,7 45 Giga.de 27.812.312 24.016.990 -1.842.865 -7,1 46 markt.de 24.683.260 23.629.666 734.685 3,2 47 GameStar 26.798.320 23.469.282 -2.129.441 -8,3 48 TorAlarm Fußball Live 31.523.006 20.858.765 12.961.030 164,1 49 Handelsblatt.com 24.371.705 20.679.395 -2.661.951 -11,4 50 TV Now 22.180.478 20.576.382 2.972.068 16,9

