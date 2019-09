#trending // der verbotene “Harry Potter”

Aufreger Nummer 1 der USA war am Montag der Hurricane Dorian, der schlimme Zerstörungen und Todesopfer auf den Bahamas verursachte und sich der US-Küste näherte. Mail Online kam mit “Hurricane Dorian: Second strongest storm in HISTORY batters the Bahamas” auf 166.000 Interaktionen, CNN mit “Trump went golfing as Hurricane Dorian threatens US” auf 60.000.

Am Abend deutscher Zeit sammelte ein Artikel von CBS News zu einem ganz anderen Thema viele Interaktionen ein: “Harry Potter books banned: Nashville Catholic school bans ‘Harry Potter’ books, which ‘when read by a human being risk conjuring evil spirits,’ reverend says” dreht sich um eine katholische Schule in Nashville, die tatsächlich die “Harry Potter”-Bücher aus ihrer Schule verbannte. Der Grund liest sich wie ein schlechter Scherz: “The curses and spells used in the books are actual curses and spells; which when read by a human being risk conjuring evil spirits into the presence of the person reading the text”, so eine E-Mail der Schule. 59.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen gab es für den Artikel innerhalb weniger Stunden, am Dienstag dürfte das Thema noch weltweit für Schlagzeilen und Social-Media-Erfolge sorgen.