trending: Das Nashorn vom Serengeti-Park, Jair Bolsonaro und die G7, Alyson Stoner und die VMAs, die Tennis-Zuschauerin und der halbnackte Spieler

#trending // Die Tennis-Zuschauerin und der halbnackte Spieler Dem 900-Follower-Twitter-Account “No Match Windy, No?” gelang am Dienstag einer der erfolgreichsten Tweets der Welt. 145.000 Likes und Retweets gab es innerhalb der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung, das enthaltene Video erreichte 4,2 Mio. Views. Zu sehen ist ein weiblicher Tennis-Fan, der begeistert einen Handy-Film dreht, als ein männlicher Tennisspieler in einer Pause sein Hemd wechselt und dabei seinen nackten Oberkörper zeigt. Der Tweet rief aber bei Weitem nicht nur Begeisterung und Amüsement hervor. Zahlreiche Kommentare gingen in die Richtung “Same situation… What would happen with a woman player and a guy taking pictures ???” oder “Now let’s switch genders…” Blonde woman, top left. She is all of us 😂 pic.twitter.com/3EG7DHl32d — 💨No Match Windy, No? (@nomatchwindyno) August 26, 2019