Für die Oscars: Netflix bringt zehn Filme in die Kinos – noch vor dem Streaming-Debüt

Netflix bringt in diesem Herbst zehn Filme in die US-Kinos, darunter den Oscar-Anwärter "The Irishman" von Martin Scorsese. Erst einige Wochen später sind die Streifen dann für Netflix-Abonnenten verfügbar. Dies berichtet das Nachrichtenportal "The Verge". Der Streamingdienst ist schon seit längerer Zeit in Gesprächen mit der Filmindustrie.

Nach längeren Verhandlungen hätten sich der US-Streamingdienst und die großen Kinoketten darauf geeinigt, dass “The Irishman” von Regisseur Martin Scorsese mit den Schauspielgrößen Robert De Niro und Al Pacino bereits ab dem 1. November auf der Leinwand zu sehen sein wird. Das Debüt auf Netflix ist für den Oscar-Anwärter dagegen erst für den 27. November vorgesehen, wie das Portal “The Verge” berichtet.

Oscar-Regelung sorgt für strategischen Schritt

Dieser Entscheidung war ein Streit zwischen Netflix und der Filmindustrie vorausgegangen, denn mehrere einflussreiche Kinoketten wie AMC fordern eine 90-tägige Exklusivität, ehe das Publikum neue Filme auch auf Streamingdiensten schauen kann. Netflix wiederum möchte mit hochwertigen Inhalten Abonnenten halten und neue gewinnen.

Gleichzeitig möchte das US-Unternehmen seine Filme ins Rennen um prestigeträchtige Auszeichnungen wie den Oscar schicken. Die Regeln besagen jedoch, dass ein Film mindestens für sieben Tag im Kino gelaufen sein muss, um überhaupt Oscar-Kandidat werden zu können. Voriges Jahr hatte mit “Roma” eine Netflix-Produktion gleich drei Oscars gewonnen, unter anderem den für “Bester Regisseur” (MEEDIA berichtete).

Anzeige

In diesem Herbst will Netflix allein zehn Filme exklusiv ins Kino bringen, bevor sie auf der Plattform verfügbar sind. Darunter neben “The Irishman” auch “The Laundromat” von Steven Soderbergh. Der Film kommt bereits am 7. September in die US-Kinosäle. Hinzu kommen folgende Titel: “Dolemite Is My Name”, “The King”, “Earthquake Bird”, “Marriage Story”, “Klaus”, “I Lost My Body”, “Atlantics” und “The Two Popes”.

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.