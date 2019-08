Der “stern” punktet am Kiosk mit Mallorca, der “Focus” schwächelt mit der “Wahrheit über die Energiewende”

Von

Mit dem “Sommer 69” machte “Der Spiegel” sein Heft 31/2019 auf – zum 50. Jubiläum von Woodstock & Co. “Neun Tage, die unsere Welt veränderten” lautete die Unterzeile. Zugegriffen haben in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen und bei anderen Einzelhändlern 173.327 – ein solides Ergebnis, das ziemlich genau zwischen dem aktuellen 12-Monats-Durchschnitt von 174.600 Einzelverkäufen und dem 3-Monats-Durchschnitt von 172.400 liegt. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen erzielte “Der Spiegel” 31/2019 laut IVW eine verkaufte Auflage von 713.845 Exemplaren, darunter 102.685 ePaper bzw. Spiegel-Plus-Kunden.

Der “stern” war mit seiner Ausgabe 31 so erfolgreich wie nur selten im bisherigen Jahr 2019. Auf 132.128 Einzelverkäufe brachte es das Heft mit dem Titel “Umweltschutz, Tourismus, Nachhaltigkeit: Mallorca – Eine Insel denkt um”, nur zweimal lief es in diesem Jahr besser. Natürlich landete das Heft auch über dem Normalniveau der jüngsten 12 Monate (127.300) und der jüngsten drei Monate (119.000). Auch 2019 hat es sich für den “stern” also gelohnt, die Lieblingsinsel der Deutschen auf den Titel zu hieven. Insgesamt wurden von der Ausgabe 473.274 Exemplare abgesetzt, inklusive 24.885 ePaper.

Klar unter dem Soll blieb mit seinem Heft 31/2019 hingegen der “Focus”. Nur 44.739 Exemplare setzte Burda im Einzelhandel von der Ausgabe mit dem Titel “Die Wahrheit über die Energiewende – Was der Abschied von Kohle und Atom kostet, was er bringt und was schiefläuft” ab. Zum Vergleich: In den jüngsten 12 Monaten kam der “Focus” im Durchschnitt auf 56.800 Einzelverkäufe, in den jüngsten drei Monaten auf 51.200. Auch hier schließlich noch der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 359.586 Exemplaren, davon 53.200 ePaper.

