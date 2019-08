Dieses Medium schaltet Facebook-Werbung für Trump im Wert von 1,5 Mio. Dollar – nur das Wahlkampfteam gibt mehr aus

Hinter der “Epoch Times” stehen der chinesischen Falun Gong-Sekte nahestehende Aktivisten. Die Bewegung wird in China verfolgt und setzt sich gegen die kommunistische Regierung ein. Aus diesem Ansatz heraus rührt wohl auch die Trump-freundliche Berichterstattung der Zeitung. Ein ehemaliger “Epoch Times”-Mitarbeiter erzählt gegenüber “NBC“, dass die Falun Gong-Anhänger glaubten, Trump sei “vom Himmel gesandt, um die kommunistische Partei zu zerstören”.

Die Anzeigen des Mediums werben für Berichte, die Trump unterstützen und außerdem für zweifelhafte Artikel über den Sonderermittler Robert Mueller, der die Russlandaffäre des Präsidenten untersuchte. Die “Epoch Times” unterstellt Mueller darin, gelogen zu haben und wirbt für eine angebliche investigative Geschichte über die wahren Begebenheiten während seiner Untersuchung. Darüber hinaus gibt es immer wieder auch medienkritische Anzeigen. Getarnt seien die Anzeigen als Werbung für die “Epoch Times” selbst. Die Urheberseite der Werbung nennt sich: “Coverage of the Trump presidency by The Epoch Times“.

Die Zeitung selbst bestreitet gegenüber “Business Insider“, dass es sich dabei um Trump-Wahlkampfwerbung handle. Bei Facebook sind die Anzeigen jedoch als politische Werbung eingestuft. Die Werbung sei lediglich dazu gedacht, neue Abonnenten für die “Epoch Times” zu gewinnen, sagt der Editor-in-Chief, Jasper Fakker. In den Videos der Anzeigen würden dabei nur aktuelle Artikel besprochen und keine Werbung für Trump betrieben. In einem Online-Beitrag wirft das Blatt der NBC zudem vor, es diskreditieren zu wollen.

