#trending // Donald Trump und Grönland Während meines Urlaubs gab es eine Geschichte, die ich nur am Rande mitbekommen habe: US-Präsident Donald Trump kam offenbar auf die Idee, Grönland kaufen zu wollen. Am Dienstag nun sorgte Trump selbst mit einem Gag dazu für erfolgreiche Posts bei Twitter, Facebook und Instagram. Er postete ein Foto mit einem goldenen Trump-Hochhaus inmitten eines offenbar grönländischen Dorfes – und schrieb dazu: “I promise not to do this to Greenland!” 336.000 Likes und Retweets auf Twitter, 125.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare auf Facebook, sowie 1,2 Mio. Likes auf Instagram erntete der Gag. I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019