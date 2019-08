News Tab: Für seinen neuen Medien-Bereich will Facebook sogar echte Journalisten einstellen

Dass Facebook einen neuen Bereich für Medien-Inhalte starten will, den so genannten News Tab, ist schon länger bekannt. Nun berichtet die "New York Times", dass das Netzwerk dafür sogar Journalisten anheuern möchte, die einen Teil der Medien-Inhalte von Hand kuratieren.

Die meisten Inhalte in der neuen News-Tab-Sektion werden allerdings wie gehabt von einem Algorithmus ausgewählt und sortiert. Um sicherzugehen, dass in dem neuen Feed relevante Stories prominent auftauchen, will Facebook Redakteure einstellen. “Wie bauen ein kleines Team aus Journalisten auf, um sichrzustellen, dass wir die richtigen Stories hervorheben”, so Campbell Brown, Facebook Head of News Partnerships zur “New York Times”.

Facebook hat das News-Tab-Modell bereits verschiedenen Publishern vorgestellt. Das Netzwerk ist dabei sogar bereit, manchen Publishern signifikante Lizenz-Gebühren für das Bereitstellen von hochwertigen Inhalten zu bezahlen. Der Betrag reiche bis zu drei Millionen Dollar im Jahr, schrieb unlängst das “Wall Street Journal”. Zu den angesprochenen Medienpartnern zählen “ABC News”, “Bloomberg”, “Dow Jones” und “The Washington Post”.

Laut Facebook soll eine Testversion des News Tab noch vor Ende des Jahres online gehen.

