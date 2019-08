Medien-Woche: Sachsen-Wahlkampf der PARTEI – “Warum regt man sich in Deutschland 2019 über einen verlängerten Penis auf?”

In der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts "Die Medien-Woche" sprechen Stefan Winterbauer (MEEDIA) und Christian Meier (WELT) über den Medienhype rund um die Atlantiküberquerung von Greta Thunberg. Außerdem gibt es ein Interview mit dem Politik-Berater Martin Fuchs zum Wirbel um abgehängte Wahlkampfplakate der Satire-Partei Die PARTEI in Sachsen.

Martin Fuchs vertritt dabei die Auffassung, dass die Wahlwerbung der PARTEI durchaus legitim ist:

“Wenn man verfolgt, wie die PARTEI in den letzten Jahren agiert hat und wie die politische Kultur ist, die in der PARTEI Fuß gefasst hat, dann ist das legitime Wahlwerbung. Im Grunde frage ich mich auch, warum man sich in Deutschland im Jahr 2019 über einen verlängerten Penis aufregt. Ich glaube, die Debatte hatten wir abgeschlossen mit dem Kai-Diekmann-Penis am taz-Gebäude. Das ist die letzte Penis-Debatte, an die ich mich erinnern kann. Das ist ein normaler Zug einer Partei, die auf Satire baut und mit Satire arbeitet. Die PARTEI hat im Grunde genommen alles richtig gemacht, denn die Provokation hat funktioniert, obwohl die, glaube ich, hier gar nicht provozieren wollten.”

Hintergrund: Behörden-Mitarbeiter hatten zwei Plakat-Motive der PARTEI entfernt, bevor die Rechtmäßigkeit der Plakat gerichtlich überprüft war (MEEDIA berichtete). Martin Fuchs: “So etwas vor einer Gericht-Entscheidung zu tun, ist ein bisschen vorauseilender Gehorsam von den Mitarbeitern des Bauhofes. natürlich wirkt das extrem unsouverän. Solche Geschichten erzeugen dann erst den Wirbel, dass der Staat nämlich seine eigenen Gesetze bricht und in dem Fall einen politischen Wettbewerber benachteiligt, indem er etwas abhängt.”

Fuchs vertritt die These, dass die große Resonanz der PARTEI im Netz und in Medien auch etwas mit Politik-Verdrossenheit zu tun hat: “Ich glaube die PARTEI mit all ihrer Smartness und Coolness und dem was sie da an PS auf die Straße bringen, wäre nicht so erfolgreich, wenn nicht seit 30 bis 50 Jahren Vertrauen in die Politik, politische Akteurinnen und Akteure und Systeme verloren gegangen wäre. Dabei seien klassische Medien für den Erfolg der PARTEI gar nicht ausschlaggebend: “Die Medien sind gar nicht so sehr relevant für die PARTEI. Ich habe eine große Studie zur Europawahl zu den digitalen Strategien der Parteien und Spitzenkandidaten gemacht. Neben der AfD die mit weitem Abstand erfolgreichste Digital-Campaigning-Partei war da die PARTEI mit Martin Sonneborn als Spitzenkandidat – ohne einen Euro Werbegelder einzusetzen. Die hatten die größten Reichweiten.”

