Foto-Community: Berliner Startup EyeEm erweitert Führungsteam

EyeEm holt Christine Claussen und Christian Senitz in das Management-Team. Claussen übernimmt die Position als Chief Operating Officer (COO) und Senitz die des Chief Financial Officer (CFO). Mit den Neuzugängen möchte sich EyeEm für den nächsten Wachstumsschritt in Richtung Firmenkunden rüsten, heißt es in der Mitteilung dazu. Das Duo soll das Unternehmen bei der strategischen Weiterentwicklung von Plattformen und der Skalierung digitaler Geschäftsmodelle unterstützen.

Claussen kommt von Axel Springer, wo sie zuletzt als Büroleiterin des Vorstandsvorsitzenden an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens arbeitete. Senitz wiederum war zuvor als Senior Vice President Finance bei Investor Rocket Internet tätig. Dort war er vor allem für das internationale Wachstum bestehender Geschäftsmodelle und die Erweiterung des Beteiligungsportfolios zuständig.

Das Startup ist nach eigenen Angaben mit 24,5 Millionen Fotografen und über 100 Millionen Fotos die größte Fotografen-Community der Welt. Durch Vertriebspartner erreiche das Unternehmen Geschäftskunden in den USA, Japan, China, Südostasien. Künftig sollen auch Kunden im Nahen und Mittleren Osten dazukommen. Das ausgeschriebene Ziel sei es, “in den kommenden fünf Jahren zur weltweit führenden Plattform für den Einkauf hochwertiger Fotos und Videos für Unternehmen zu werden.”

tb

