Wochenblatt “Der neue RUF” zukünftig unter dem Dach der NOZ Medien und mh:n Medien

Die Südholstein Anzeigenblatt GmbH (SHAB), die zum Unternehmensverbund NOZ Medien ("Neue Osnabrücker Zeitung") und mh:n Medien gehört, hat sich das Wochenblatt "Der neue RUF" in Hamburg‐Harburg einverleibt. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme, die im September vollzogen werden soll, bereits genehmigt.

“Der neue RUF” erscheint im 69. Jahr in den Gebieten Hamburg Harburg, Süderelbe und Wilhelmsburg in einer Gesamtauflage von 112.000 Exemplaren am Wochenende. Die Übernahme des Titels erfolgt im Rahmen eines Asset Deals mit der Bobeck Medienmanagement GmbH. Neben Titel‐, Verlags‐ und Kundenrechten wird auch der gesamte Verlagsbetrieb mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen.

“Wir freuen uns, dass wir unser Wochenblatt‐Portfolio um einen weiteren erfolgreichen Titel erweitern können und wünschen der SHAB‐Geschäftsführung um Alexandra Schlobinski und Udo Timm sowie dem gesamten Team viel Erfolg“, so die Geschäftsführer der Noz Medien und mh:n Medien Axel Gleie und Joachim Liebler.

