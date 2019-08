Halbjahres-Bilanz-PK: Springer-CEO Döpfner verteidigt den US-Investor KKR gegen sein schlechtes Image

Von

Der Springer-Chef nutzte die Telefon-Konferenz zu den Halbjahreszahlen vor allem dazu, um das Bild des US-Investors als renditehunriges Private-Equity-Unternehmen, das seinen Wachstumskurs auf dem Rücken der Springer-Belegschaft austragen will, ins rechte Licht zu rücken. Dies könne er nicht nachvollziehen. Nach Ansicht des Konzernchefs liegt es im Interesse eines Finanzinvestors, dass er sein Firmenengagement effizient und kostenbewusst führt. Damit unterscheide sich KKR nicht von anderen Aktionären oder dem Springer-Management. So sei es für Döpfner “lustig zu lesen, dass Private Equity Springer jetzt Renditenorientierung beibringt”.

“Alles zwanghaft mit KKR in Zusammenhang gebracht”

Auch die Befürchtung, dass bei dem angestrebten Expansionskurs durch KKR die Springer-Mitarbeiter die Leidtragenden sein könnten, wies der Springer-Chef zurück. So seien die Mitarbeiterzahlen bei allen Firmen, bei denen sich KKR in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Raum engagierte, durchschnittlich um acht Prozent geklettert. Der US-Inevstor hatte sich vor einigen Jahren bei der Münchener TV-Kette Pro Sieben Sat 1 engagiert. Dies führte unter anderem dazu, dass im Programm massiv gespart und Stellen abgebaut wurden. Dass KKR in der Öffentlichkeit keinen guten Ruf genießt, akzeptiert Döpfner wohl. Er ist sich zudem bewusst, dass die Berichterstattung über das Berliner Medienhaus vor allem KKR zugeschrieben werde. “Alles, was wir tun, wird zwanghaft mit KKR in Zusammenhang gebracht”, so der Vorstandschef.

Größere Zukäufe denkbar Anzeige

Laut Döpfner will KKR in den nächsten Jahren in den Ausbau des digitale Rubrikengeschäfts und in den digitalen Journalismus investieren. Dies soll auch durch Zukäufe erfolgen. Dabei seien auch größere Akquisitionen denkbar. Was KKR und Springer hierbei im Blick hätten, ließ er offen. Springer lote ständig den Markt nach geeigneten Übernahmezielen aus.

Erst jüngst wurde spekuliert, dass Scout24 zerschlagen werden könnte. Als möglicher Käufer für AutoScout 24 wurde dabei Springer ins Spiel gebracht. Seit Längerem kursieren auch Gerüchte, dass die Berliner ein Auge auf das Kleinanzeigen-Geschäft von eBay geworfen haben könnten.

Mit der Neuausrichtung als digitaler Weltmarktführer im Journalismus stellt sich aber auch die Frage, was Springer mit seinen Druckereien vorhat. So verfügt das Unternehmen über eigene Druckereien an drei Standorten. Wie hier die Zukunft aussieht, sei weder besprochen noch geplant. Im Zwischenbericht malt der Vorstand allerdings weiter ein düsteres Bild für gedruckte Medien. So werde sich der Markt für Printprodukte weiter rückläufig entwicklen. Dies habe sich auch erneut im 1. Halbjahr gezeigt: “Die verkaufte Gesamtauflage der Zeitungen und Zeitschriften lag 5,7 Prozent unter des des Vorjahreszeitraum”, heißt es dort.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.