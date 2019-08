Für 4,99 US-Dollar im Monat: Facebook testet Abos für Videoplattform Watch

Facebook geht unter die Streaminganbieter und testet künftig ein Abomodell für die Video-Plattform Watch. Gegenüber dem Branchenportal “Adweek” bestätigte das soziale Netzwerk den Start der Testphase in den USA. Zu den Kooperationspartnern am Anfang zählen “BritBoxTV”, “CollegeHumor Dropout”. “Motortrend App” und “Tastemade Plus”.

“Motortrend” gibt in einer Mitteilung bekannt, dass sie insgesamt 7.000 Episoden und 4.000 Stunden Inhalte veröffentlichen möchten, darunter die Sendung “Top Gear”. Eine Sprecherin teilte gegenüber “Adweek” zudem mit, dass Nutzer 4,99 US-Dollar monatlich für das Abo zahlen müssen.

Der “Tastemade”-CEO Larry Fitzgerald erklärte gegenüber Peter Kafka von “Recode”, dass Facebook den Partnern ähnliche wirtschaftliche Bedingungen stelle, wie es auf vergleichbaren Plattformen, beispielsweise von Apple, der Fall sei. Kafka vermutet, dass Facebook rund 30 Prozent jedes verkauften Monatsabonnements behält. Das Unternehmen hat sich dazu allerdings nicht geäußert.

Deutsche Medien seit kurzer Zeit dabei

In Deutschland wurden kürzlich die ersten Partner für Watch bekannt: So produziert ProSiebenSat.1 seit Ende Juni exklusive Inhalte für die Video-Plattform. Hinzu kommen P7S1-Clips und Kurz-Episoden bekannter Shows. Dazu zählen Formate wie “Germany’s next Topmodel”, “Galileo”, “Late Night Berlin” oder das “Sat.1- Frühstücksfernsehen”.